Хозяин клуба в Стамбуле сообщил о поступившем из США предупреждении о теракте

Владелец стамбульского ночного клуба Reina, где в результате нападения погибли десятки человек, сообщил газете Hurriet, что американская разведка предупреждала о готовящемся теракте.

Мехмет Кочарслан добавил, что после поступления этой информации в течение семи-десяти дней здесь принимались повышенные меры безопасности. «И что же потом? Случилось это нападение», — сказал он.

Нападение на ночной клуб Reina в округе Отракёй на европейской стороне Стамбула произошло в ночь на воскресенье, 1 января. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент встречали Новый год около 600 человек. Сообщалось также, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

По свидетельству Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова.

Как заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, в результате нападения погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения.

Между тем, очевидцы говорят, что нападавших было больше, чем один человек, и они кричали на арабском языке. После нападения некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

В настоящее время в помещении заведения находятся бойцы полицейского спецподразделения и эксперты-взрывотехники. Раненых доставили в медучреждения. Силовики приступили к спецоперации по поимке преступника. Они оцепили клуб и прочесывают близлежащую местность, ведется патрулирование акватории пролива. Однако где находится террорист и его возможные сообщники, пока неясно.