Власти сообщили о ликвидации напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

Злоумышленник, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителей властей. Чиновники добавили, что злоумышленник действовал в одиночку.

По свидетельству корреспондента издания, полицейские и спасатели в настоящее время покидают место происшествия, из чего можно сделать вывод, что непосредственная опасность миновала.

Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ округа Отракёй на европейской стороне Стамбула произошло в новогоднюю ночь. Злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

По свидетельству хозяина заведения Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Между тем, некоторые очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке. После нападения некоторые посетители в панике прыгали в пролив Босфор.

Как сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, в результате нападения погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения.

После нападения силовики приступили к спецоперации по поимке террориста.

Как заявили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе, по предварительным данным, не было. «Сейчас ждём официальную информацию из правоохранительных органов Турции», — заявил дежурный дипломат.