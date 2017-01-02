Опубликована фотография подозреваемого в совершении стамбульского теракта

Турецкая полиция опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телеканал CNN Türk.

Сам снимок плохого качества, потому что его сделали из видео с камеры наружного наблюдения.

Ранее 2 января стало известно, что полиция заподозрила выходца из Средней Азии в совершении нападения на ночной клуб в Стамбуле. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии, связанном с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).