«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Стамбуле

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, сообщает Reuters.

«В продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" проводит против Турции, воин халифата совершил атаку на один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой вероотсупнический праздник», — говорится в заявлении террористической группировки.

Материалы по теме Санта убивающий Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле

В результате вооруженного нападения на ночной клуб, совершенного в воскресенье, 1 января, погибло 39 человек. По свидетельствам очевидцев, преступник был одет в костюм Санта-Клауса. Среди них 16 иностранцев, в том числе граждане Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии, в том числе одна гражданка России. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).