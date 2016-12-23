В Стамбуле задержали 31 подозреваемого в причастности к «Исламскому государству»

В ходе спецоперации в Стамбуле турецкая полиция задержала 31 подозреваемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает газета Yeni Safak.

Отмечается, что всего прокуратура выдала ордера на задержание 41 человека, предположительно, связанных с боевиками ИГ.

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Экстремисты «Исламского государства» неоднократно брали на себя ответственность за организованные на территории Турции теракты. Так, радикальные исламисты заявили, что стоят за террористической атакой в городе Диярбакыр, совершенной 4 ноября. Тогда жертвами стали восемь человек, в том числе двое полицейских. Свыше ста человек получили ранения.