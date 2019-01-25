Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»

Самолет авиакомпании Transavia совершил вынужденную посадку в Ницце из-за буйного пассажира, который оскорблял бортпроводников и кричал «Аллаху акбар» (восхваление Аллаха на арабском языке, — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает France Bleu.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Парижа в Тунис. Невменяемый пассажир начал молиться в проходе, а когда бортпроводники запретили ему это делать, он вышел из себя. По словам очевидцев, мужчина оскорблял членов экипажа и кричал «Аллаху акбар», из-за чего пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Ницце.

После приземления агрессивного пассажира задержали сотрудники полиции. Как сообщил прокурор, медицинский осмотр показал, что мужчина психически нездоров.

В августе 2018 года пассажир авиакомпании Norwegian Airlines оказался неудовлетворен своим местом в самолете и пригрозил взорвать лайнер. Инцидент произошел после посадки на борт, следовавший из Орландо в Лондон. После того, как агрессивный турист заявил о бомбе, сотрудники аэропорта эвакуировали всех пассажиров и осмотрели самолет. Им не удалось обнаружить взрывчатого устройства на борту и они арестовали нарушителя.

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