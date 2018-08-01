Пассажир расстроился из-за места в самолете и пригрозил всем бомбой

Пассажир, летевший рейсом авиакомпании Norwegian Airlines, не обрадовался месту, которое ему дали в самолете, и заявил о том, что у него бомба. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел после посадки в самолет, следовавший из Орландо, США, в Лондон. После того, как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники полиции вывели пассажиров из авиалайнера, чтобы проверить салон. Они не нашли ничего подозрительного в самолете, и в итоге он вылетел в пункт назначения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и допросили его, а затем передали дело ФБР.

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В мае неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, после чего десять человек получили травмы. Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба, после чего другой пассажир вышиб дверь аварийного выхода без разрешения стюардесс и спрыгнул вниз на крыло, а остальные последовали за ним.

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