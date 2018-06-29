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Пассажира задержали в московском аэропорту из-за шутки про бомбу

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В московском аэропорту Домодедово мужчина при входе в здание заявил о том, что у него при себе бомба, однако в ходе досмотра выяснилось, что он пошутил. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено», — заявил официальный представитель аэропорта Александр Власов.

Инцидент не повлиял на обслуживание рейсов и пассажиров, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. После досмотра мужчину передали полиции.

В мае неудачная шутка про бомбу заставила людей выпрыгнуть из самолета, после чего 10 человек получили травмы. Инцидент произошел в аэропорту Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба. После этого один из пассажиров открыл аварийный люк и выпрыгнул на крыло.

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