Пассажирский самолет экстренно сел из-за записки в туалете

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Рима в Чикаго, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает The Irish Sun.

Записку с угрозой обнаружили в туалете лайнера. Пилот «Боинга» 767-300 принял решение приземлиться в ближайшей воздушной гавани.

На борту находились 214 человек, включая экипаж. После посадки пассажиров и их багаж дополнительно досмотрели представители служб авиационной безопасности, после чего туристов разместили в гостиницах. Отправка рейса отложена на несколько часов.

30 мая неудачная шутка заставила людей выпрыгнуть из самолета, в результате чего десять человек получили травмы. Инцидент произошел в Индонезии на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air перед тем, как самолет начал взлетать. Один турист разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба. Услышав фразу про бомбу, один из пассажиров вышиб дверь аварийного выхода и спрыгнул вниз на крыло. Остальные люди тоже в панике начали прыгать на двигатель лайнера, а затем скатываться вниз на землю и разбегаться.

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