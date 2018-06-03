Американского блогера-пранкера арестовали за шутку про бомбу в Вашингтонском университете. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Блогер Джаммал Харраз (Jammal Harraz), известный под псевдонимом Араб Энди, зашел в буфет института и, заявив, что на нем закреплено взрывное устройство, включил запись на телефоне с обратным отсчетом. Люди выбежали из комнаты и активировали пожарную сигнализацию, однако оказалось, что это была просто шутка.

Харраз был арестован местными властями по обвинению в создании угрозы террористического акта. В ходе следствия выяснилось, что ни на нем, ни в здании бомбы не было.

Блогер записал инцидент на телефон и выложил в YouTube. Впоследствии запись была удалена.

В марте 2017 года неизвестные пранкеры запустили флешмоб в соцсетях, обманом заставляя владельцев iPhone произнести голосовой помощнице Siri число 108. Злоумышленники обещают, что в ответ Siri расскажет анекдот или начнет петь песню Джастина Бибера Baby. Однако в реальности ассистент в течение пяти секунд совершит звонок в службу спасения.

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