Пранкеры заставили владельцев iPhone массово звонить в службу спасения

Неизвестные пранкеры запустили флешмоб в соцсетях, обманом заставляя владельцев iPhone произнести голосовой помощнице Siri число 108. Об этом сообщает Mashable.

Злоумышленники обещают, что в ответ Siri расскажет анекдот или начнет петь песню Джастина Бибера Baby. Однако в реальности ассистент в течение пяти секунд совершит звонок в службу спасения.

Несколько полицейских управлений в США уже опубликовали сообщения в Twitter с просьбой не говорить голосовому помощнику злополучное число, поскольку он автоматически перенаправит вызов на местную службу спасения.

Короткий номер 108 до марта 2016 года использовался для экстренных вызовов в Индии, пока страна не перешла на единый код 112.

В октябре 2016 года американский хакер Мит Десай нарушил работу нескольких колл-центров службы спасения в штате Аризона, заставив сотни iPhone звонить 911. Мужчина обнаружил уязвимость, позволявшую удаленно открывать на iPhone приложения и совершать звонки. Рассчитывая получить вознаграждение от Apple, он опубликовал в сети исходный код вредоносной программы. В итоге ею воспользовались злоумышленники.