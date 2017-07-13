Пранкеры начали массово сбивать людей на машинах для гольфа

Любители гольфа запустили серию пранков, для которых необходимо переехать играющего на поле человека гольф-каром. На это обратило внимание издание Business Insider.

За основу пранкеры взяли вирусный видеоролик в Instagram, в котором маленький мальчик на игрушечном открытом автомобиле переезжает свою подругу.

По мотивам вирусного ролика пользователи начали снимать собственные розыгрыши. Некоторые из них набрали около миллиона просмотров.

Parking on top of your friends dead body is barbaric @foreplaypod A post shared by Barstool Sports (@barstoolsports) on Jul 7, 2017 at 6:23pm PDT

Gotta keep your head on a swivel out on the course these days @foreplaypod A post shared by Barstool Sports (@barstoolsports) on Jul 5, 2017 at 1:14pm PDT

При этом авторы видео предпочитают проворачивать трюк так, чтобы жертва не ожидала подвоха, и поэтому подкрадываются на гольф-каре в момент подготовки удара по мячу.

В мае американца Майка Мартина (Mike Martin) и его жену Хизер (Heather Martin) лишили права опеки из-за того, что они регулярно издевались над своими детьми и придумывали жестокие пранки. Все происходящее пара записывала на видео и выкладывала на YouTube-канале DaddyOFive.