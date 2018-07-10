Американка напугала сотрудников аэропорта гранатой времен Второй мировой войны

Венский международный аэропорт перекрыли из-за 60-летней американки, которая пыталась провезти настоящую гранату в качестве сувенира. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Женщина нашла гранату в лесу, положила ее в рюкзак и отправилась в отель, где позже очистила находку от грязи в умывальнике своего номера, чтобы не запачкать чемодан.

Когда она сообщила об этом на досмотре, достав из чемодана гранату и спросив, можно ли ее везти домой, сотрудники аэропорта были шокированы ее непринужденностью. Они сразу же заблокировали терминал и багажное отделение, чтобы обезвредить опасный «сувенир».

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В июне в московском аэропорту Домодедово мужчина при входе в здание заявил о том, что у него при себе бомба. В ходе досмотра выяснилось, что он пошутил. Инцидент не повлиял на обслуживание рейсов и пассажиров, однако после досмотра мужчину передали полиции.

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