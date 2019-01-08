Умер актер из фильмов Тарантино

В США на 83-м году жизни умер американский актер Роберт Рут. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его сын Монти Рут.

Актер умер 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Рут родился в 1936 году в Чикаго, в 17 лет он вступил в морскую пехоту и принимал участие в Корейской войне.

Рут известен по эпизодическим ролям в телесериалах «Миссия невыполнима», «Все любят Рэймонда» и «Притворщик». Также актер снялся в нескольких фильмах Квентина Тарантино: «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» (он сыграл сотрудника ресторана, который грабят герой Тима Рота с напарницей).

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