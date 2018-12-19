Умер российский актер Олег Мартьянов

Заслуженный артист России, актер Малого театра Олег Мартьянов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили представители театра.

«Всю свою творческую жизнь – 45 лет – он посвятил служению Малому театру», — говорится в сообщении. Коллектив выразил соболезнование родным и близким актера.

Олег Мартьянов был принят в труппу Малого театра в 1952 году. На его счету около 70 работ, в том числе спектакли «Конёк-горбунок», «Царь Иоанн Грозный», «Господа Головлёвы», «Недоросле» и другие.

Особую популярность ему принесла роль Виктора в кинофильме «Голубка». Мартьянов также снялся в картинах «А вы любили когда-нибудь?», «Чёрная акула», «Посвящение в любовь» и в фильмах-спектаклях Малого театра.