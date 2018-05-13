Умер Баадур Цуладзе

Грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Заслуженный артист Грузии ушел из жизни в Тбилиси после продолжительной болезни.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Он исполнил более 90 ролей в кино, среди которых «Блондинка за углом», «Не горюй!», «Листопад». Широкую известность он получил благодаря роли трактирщика в «Приключениях Буратино».

Также он срежиссировал десять собственных картин, вел кулинарную телепередачу на грузинском телевидении.

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