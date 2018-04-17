Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Актер и главный режиссер «Балтийского дома» Владимир Тыкке скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте театра-фестиваля.

«Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке», — говорится в публикации.

Тыкке — заслуженный артист РСФСР.

Актер исполнил роли в трех частях сериала «Улицы разбитых фонарей», «Тайнах следствия», а также в фильмах «День счастья», «Комиссия по расследованию» и «Крах».

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