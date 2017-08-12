Умер актер Виктор Смирнов

Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Причина смерти в публикации не указана.

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Смирнов окончил Горьковское театральное училище, с 80-х годов служил в Александринском театре. Он исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове» (1986), «Улицах разбитых фонарей» (1998), «Агенте национальной безопасности — 2» (2000), «Мастере и Маргарите» (2005) и «Ликвидации» (2007). В 1992 году Смирнов удостоился звания народного артиста России.