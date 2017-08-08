Умер сыгравший Годзиллу в 12 фильмах актер

Скончался японский актер Харуо Накадзима, известный по роли монстра Годзиллы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Associated Press.

Накадзиме было 88 лет. Дочь артиста Соное Накадзима рассказала агентству, что ее отца госпитализировали месяц назад. Он умер в понедельник от пневмонии.

Церемония прощания будет закрытой, для родственников и близких друзей.

Актер сыграл Годзиллу в 12 фильмах, начиная с первой одноименной ленты 1954 года, и заканчивая картиной «Годзилла против Гайгана», которая вышла в прокат в 1972 году.

Для подготовки к роли Накадзима изучал поведение животных в зоопарке. На съемках ему пришлось носить огромный резиновый костюм, в котором было так жарко, что его «потом можно было бы заполнить полведра».

Артист, помимо Годзиллы, воплотил на экране и других японских монстров-кайдзю, в частности, Варана, Барагона, Родана, Мотру, Гезору и Ганиме.

Харуо Накадзима также снялся в таких лентах, как «Семь самураев», «Три негодяя в скрытой крепости», «Япония Тонет».