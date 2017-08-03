Умер исполнитель роли министра магии Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере

В Великобритании скончался актер Роберт Харди, игравший министра магии Корнелиуса Фаджа во франшизе о Гарри Поттере. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает The Guardian.

Актер ушел из жизни на 92-м году. Его дети опубликовали заявление, в котором говорится, что Харди будут помнить как «дотошного лингвиста, великолепного актера, любителя музыки и литературного чемпиона, также как высокоуважаемого историка и большого специалиста по стрельбе из лука».

Харди исполнил одну из главных ролей в британском сериале «Все существа, большие и малые», выходившем с 1978 по 1990 год, а также множество раз играл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: в фильме «Молодой Уинстон», сериале «Уинстон Черчилль: Дикие годы», а также телепроектах «Черчилль: 100 дней, которые спасли Британию» и «Уинстон Черчилль: Годы в пустыне».