Артиста Виктора Смирнова похоронят на Серафимовском кладбище

Народный артист России Виктор Смирнов будет похоронен в понедельник, 14 августа, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра, где служил актер.

Прощание состоится в театре, отпевание — в храме преподобного Серафима Саровского.

«В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены», — говорится в сообщении.

Смирнов окончил Горьковское театральное училище. В труппу Александринского театра вошел в 1983 году. Он исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове» (1986), «Улицах разбитых фонарей» (1998), «Агенте национальной безопасности — 2» (2000), «Мастере и Маргарите» (2005) и «Ликвидации» (2007). В 1992 году получил звание народного артиста России.