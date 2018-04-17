Умер актер сериала «Каменская»

Российский актер Андрей Невраев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал НСН во вторник, 17 апреля.

Причина смерти артиста не раскрывается. Известно только, что Невраев умер 14 апреля. Прощание с артистом состоялось во вторник в московском Николо-Архангельском крематории.

Андрей Невраев родился в Свердловске в 1949 году. Окончил театральное училище, служил в театрах в родном городе и Новосибирске. В 1990-м Невраев переехал в Москву и выступал на сценах Московского театра Ермоловой и театра Армена Джигарханяна.

Актер сыграл в таких сериалах, как «Закрытая школа», «Частный детектив», «Гибель Империи», «Однажды в Ростове», «Оперетта капитана Крутова», «Москва. Центральный округ-2», и появился в третьем сезоне «Каменской». Помимо этого, артист снялся в фильмах «София», «Царь» и «Охота на пиранью».