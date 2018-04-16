Умер ветеран Вьетнамской войны и звезда «Цельнометательной оболочки» Ли Эрмей

Участник Вьетнамской войны и характерный актер Ли Эрмей, прославившийся ролью инструктора Хартмана в фильме «Цельнометательная оболочка», умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter его агент Билл Рогин.

«С глубокой печалью и скорбью сообщаю, что Р. Ли. Эрмей («Ганни») скончался сегодня утром в результате осложнений при пневмонии. Мы все будем по нему скучать», — написал менеджер.

Ли Эрмей служил в морской пехоте США и два года был инструктором по строевой подготовке в лагере новобранцев в Сан-Диего и на Пэррис-Айленд.

В кино он впервые появился в 1978 году в картине «Парни из роты С», но широкую известность ему принесла лента Стэнли Кубрика «Цельнометательная оболочка» о войне во Вьетнаме, вышедшая в 1987 году. За работу в этом фильме Эрмей получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана. За все время актерской карьеры он исполнял в основном роли военных, полицейских, охранников, матросов и представителей власти.

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