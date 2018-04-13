Актер Уилл Феррелл разбился на джипе

Американский актер Уилл Феррелл госпитализирован после серьезного ДТП в округе Ориндж, штат Калифорния. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает TMZ.

Джип, в котором находился комик, еще два пассажира и водитель, перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. По словам очевидцев, женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы и истекала кровью.

Феррелл и еще двое пострадавших были доставлены в больницу. О состоянии актера сведений нет.

На фотографиях с места происшествия видно, что машина, в которой ехал комик, сильно помята, выбиты все стекла.

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