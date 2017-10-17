Олег Газманов попал в аварию под Пермью

Российский певец Олег Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Пермь. Об этом музыкант сообщил в Instagram, приложив фотографии инцидента.

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!! A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Oct 16, 2017 at 10:25am PDT

Авария произошла в Усольском районе Пермского края. Автомобиль влетел в яму, из которой торчала арматура, пробившая два колеса. Газманов опубликовал координаты места ДТП. «Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете», — подчеркнул музыкант.

Исполнитель также выложил фото ямы, приложив к посту хэштег #жесть.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь A post shared by oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) on Oct 16, 2017 at 11:05am PDT

16 октября сообщалось, что шотландский актер Джерард Батлер экстренно доставлен в больницу после ДТП. Он на мотоцикле вылетел с дороги в Лос-Анджелесе из-за того, что его подрезал автомобиль. Артист отделался незначительными травмами.