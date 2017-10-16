Звезда «300 спартанцев» попал в аварию на мотоцикле

Шотландский актер Джерард Батлер экстренно доставлен в больницу после ДТП. Об этом в понедельник, 16 октября, пишет TMZ.

По информации портала, артист на мотоцикле вылетел с дороги в Лос-Анджелесе из-за того, что его подрезал автомобиль. Медиков на место аварии вызвал свидетель.

Отмечается, что Батлер получил лишь незначительные повреждения.

Актер получил известность благодаря роли царя Леонида в фильме 2006 года «300 спартанцев». Помимо этого, он сыграл в лентах «Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона».

В конце сентября в массовом ДТП на МКАД погиб 18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев. Артист увидел, что на дороге столкнулись три машины, и остановился, чтобы помочь пострадавшим. Его сбила иномарка Honda, водитель которой не заметил ДТП.