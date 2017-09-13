Бывший полицейский потребовал с режиссера Коляды полтора миллиона за ДТП

Бывший сотрудник дорожно-патрульной службы Москвы Кирилл Генералов потребовал с театрального режиссера Николая Коляды полтора миллиона рублей за ущерб машине, полученный в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает портал e1.ru.

Авария произошла в июле на 19-м километре дублера Сибирского тракта. Машину Renault Duster, за рулем которой находился Коляда, закрутило и выбросило наперерез автомобилю Hyundai Santa Fe, в котором на пассажирском сидении ехал Генералов. Водитель Hyundai Евгений Гераськин ушел от столкновения в кювет.

По словам Генералова, Коляда признал свою вину на месте ДТП, однако сотрудникам полиции заявил обратное. В сентябре следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса России (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«У меня перелом позвоночника, болты вкрутили. Была операция, впереди еще год лечения. А на иждивении двое детей», — посетовал бывший полицейский. Он отметил, что следствие затягивается из-за известности режиссера.

«Наша машина разбита, независимый эксперт насчитал, что восстановление обойдется в миллион 400 тысяч рублей. Сколько я потратил на лекарства и восстановление, пока не считал. До сих пор все это продолжается», — объяснил Генералов.

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Коляда, в свою очередь, пожаловался на агрессивное поведение Генералова. Тот, по словам театрального деятеля, звонил ему на мобильный телефон и требовал деньги: «Полчаса он орал матом, что посадит меня в тюрьму, если немедленно не привезу ему 1,5 миллиона рублей».

«В медзаключении написано, что пострадавший пассажир ехал пьяным. А я не исключаю, что именно он вообще был за рулем. Я готов выплатить ему какие-то деньги, если суд признает. Но товарищ ведет себя нагло и беспардонно. Коляда — богатый, пусть платит деньги. Мне искренне жаль того человека, но в чем моя вина? В том, что мою машину расхерачили? А я теперь репетировать нормально не могу, все думаю об этом», — пожаловался режиссер.

Николай Коляда — актер, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств России и лауреат международной премии имени Станиславского. Он также работает художественным руководителем основанного им в 2001 году Коляды-театра.