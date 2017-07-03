Спецприз за женскую роль на «Коляда-Рlays» получил мужчина

На международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Рlays» в Екатеринбурге специальный приз за женскую роль получил актер Алексей Переберин. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Артист сыграл Графиню в спектакле по пьесе Николая Коляды «Тройкасемеркатуз», поставленном в Калининградском областном драматическом театре по мотивам повести «Пиковая дама» Александра Пушкина.

«В этом спектакле графиню играла прекрасная, заслуженная артистка, настоящая графиня, но, увы, — возраст. И сейчас в нашем спектакле замена, на эту роль ввели артиста — не пожилую актрису, а совсем наоборот — молодого актера», — рассказала «Российской газете» пресс-секретарь театра Лидия Пименова.

Гран-при фестиваля получил румынский «Театр ассоциативного искусства» (Association Art Theater) за спектакль «Фантомные боли» по пьесе Василия Сигарева. За лучшую режиссерскую работу отмечен Ильсур Казакбаев за постановку «Навстречу мечте» в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

Фестиваль проходил с 20 по 30 июня.