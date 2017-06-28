Обанкротившийся директор театра уехал в трехлетний декрет во Францию

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный банкротом в 2016 году, ушел в декретный отпуск на три года и уехал в Европу. Об этом в Facebook написала депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

«Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — сообщила Пинус. Депутат добавила, что на работу Кехман не ходит уже три месяца.

«Не знаю, уж куда нелепее», — отметила она.

Информацию об уходе Кехмана в декрет подтвердила РИА Новости представитель мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В театре агентству заявили, что не располагают подобными данными.

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В июле 2016 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал Кехмана банкротом. В отношении директора театра введена процедура реструктуризации долгов, которая еще не завершилась. По закону, по окончании процедуры банкротства он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.

Кехман был назначен главой Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году вместо уволенного Бориса Мездрича. Это произошло после скандала вокруг оперы «Тангейзер», в которой митрополит новосибирский и бердский Тихон усмотрел элементы, оскорбляющие чувства верующих. В частности, представителя церкви возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным между женских ног. Суд не нашел оскорбления верующих в постановке.