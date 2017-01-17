Власти Новосибирска обсудят оккультизм в балете «Щелкунчик»

Правительство Новосибирской области проведет круглый стол, где обсудит ситуацию вокруг балета Петра Чайковского «Щелкунчик», который митрополит Тихон назвал оккультным. Об этом во вторник, 17 января, сообщил губернатор Владимир Городецкий, передает ТАСС.

Глава региона не стал высказывать личную оценку постановки.

Ранее в январе митрополит новосибирский и бердский Тихон (Емельянов) объявил Щелкунчика «принцем-оборотнем», а одноименный балет Чайковского — оккультным. Он призвал театры показывать вместо «Щелкунчика» в новогодние каникулы оперу «Рождество» Ираиды Сальниковой, созданную по заказу Новосибирской епархии РПЦ. Директор Большого театра осадил представителя церкви, заявив, что тот не имеет права навязывать и диктовать зрителям свое мнение.

В 2015 году митрополит Тихон обратился в прокуратуру по поводу постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» Новосибирского театра оперы и балета. Его возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным между женских ног. Режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих, однако они были оправданы судом. Тем не менее Мездрича вскоре уволили, а на его место был назначен Владимир Кехман. Позже в отношении нового руководителя была запущена процедура банкротства. Министр культуры Владимир Мединский отказался увольнять его до решения суда.

Оккультизм — общее название учений о якобы неизвестных современной науке силах и явлениях. К нему относятся алхимия, астрология, колдовство и шаманизм.