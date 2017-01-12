Директор Большого театра осадил митрополита после обвинений в адрес «Щелкунчика»

Митрополит новосибирский и бердский Тихон не имеет права навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой, считает генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Об этом он рассказал РИА Новости в четверг, 12 января.

«У нас есть право не согласиться с его точкой зрения. Сегодня балет "Щелкунчик" является одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но это уже будет решать зритель», — отметил Урин.

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Протодиакон Андрей Кураев предположил, что новосибирскому митрополиту в детстве не читали сказок. «Это высококультурный, высокообразованный человек, у которого кругозор, как обзор через бойницу БТР», — заявил он Национальной службе новостей (НСН).

Ранее в январе митрополит Тихон (Емельянов) назвал Щелкунчика «принцем-оборотнем», а одноименный балет Чайковского — оккультным. По его словам, постановка не отражает суть Рождества. Вместо «Щелкунчика» представитель церкви призвал театры показывать в новогодние каникулы оперу «Рождество» Ираиды Сальниковой, созданную по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

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В 2015 году митрополит Тихон пожаловался на постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» Новосибирского театра оперы и балета в прокуратуру. Его возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным между женских ног. Режиссера Суд не нашел в опере оскорбления чувств верующих и оправдал режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича. Тем не менее Мездрича вскоре уволили, а на его место был назначен Владимир Кехман. «Тангейзер» — пятая опера Рихарда Вагнера. Герой — рыцарь, проводивший жизнь в наслаждениях в мифическом гроте богини Венеры, но вернувшийся в реальность.

Оккультизм — общее название учений о якобы неизвестных современной науке силах и явлениях. К нему относятся алхимия, астрология, колдовство и шаманизм.