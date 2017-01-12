Новосибирский митрополит увидел оккультизм в балете «Щелкунчик»

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой и не отражает суть Рождества. С таким заявлением выступил митрополит новосибирский и бердский Тихон (Леонид Емельянов), сообщает ТАСС в четверг, 12 января.

Представитель церкви назвал Щелкунчика «принцем-оборотнем». В качестве альтернативного спектакля, который можно показывать в новогодние праздники, он предложил оперу «Рождество» Ираиды Сальниковой, созданную по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

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В 2015 году митрополит Тихон пожаловался в прокуратуру на постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Священнослужителя возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Христом, изображенным между женских ног. Режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих, однако они были оправданы судом. Тем не менее Мездрича вскоре уволили, а на его место был назначен Владимир Кехман.

«Тангейзер» — пятая опера Рихарда Вагнера. Впервые она была исполнена в 1845 году в Дрездене, но затем несколько раз видоизменялась автором. Герой — рыцарь, проводивший жизнь в наслаждениях в мифическом гроте богини Венеры, но вернувшийся в реальность.

Оккультизм — общее название учений о якобы неизвестных современной науке силах и явлениях. К нему относятся алхимия, астрология, колдовство и шаманизм.