Культура
 

Актер из «Физрука» погиб в массовом ДТП

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Егор Клинаев
Егор Клинаев

Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 27 сентября. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что 18-летний артист увидел, что на дороге столкнулись три машины. Он остановился, чтобы помочь попавшим в аварию, припарковал свой автомобиль рядом с местом происшествия и вышел на дорогу.

Клинаева и еще двух человек сбила иномарка Honda, водитель которой не заметил ДТП. После этого машина врезалась в другой автомобиль и задела еще два.

Актер скончался на месте. Два человека были госпитализированы.

Егор Клинаев сыграл персонажа по имени Никита Серебрянский в сериале «Физрук». Он также снялся в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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