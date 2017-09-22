Культура
 

Врачи ввели в кому актрису из «Возвращения Мухтара» Наталью Юнникову

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Наталья Юнникова
Наталья Юнникова

Российская актриса Наталья Юнникова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 22 сентября.

Отмечается, что у артистки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.

По информации Mash, 37-летняя актриса упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание.

Юнникова сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах российского детектива «Возвращение Мухтара». Она также снялась в таких сериалах, как «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны». Окончила Высший театральный институт имени Щепкина.

В октябре прошлого года актриса попала в хирургическое отделение одной из московских больниц после резкого ухудшения состояния. Недуг Юнниковой не раскрывался, однако в том же месяце ее выписали.

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