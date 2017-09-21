Автор «Приключений пингвиненка Лоло» попал в больницу со съемочной площадки

Режиссер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 21 сентября.

Отмечается, что 80-летнему кинематографисту стало плохо во время съемок. Мережко доставили в больницу с подозрением на инсульт.

Виктор Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Помимо этого, он выступил сценаристом к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».

В качестве режиссера Мережко работал, в частности, над «Сонькой — Золотой Ручкой» и телефильмом «Новогодние мужчины». Кинематографист работает на посту председателя правления московского Дома кино.