Дом кино передумал открывать сезон «Матильдой»

Московский Дом кино отказался от планов показать фильм Алексея Учителя «Матильда» на открытии нового сезона, который пройдет 1 ноября. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Правление Дома кино поставило "Матильду" 1 ноября на открытие сезона. Но дирекция Дома кино решила убрать картину 1 ноября. Картину покажут в ноябре, но не на открытии», — рассказал председатель правления Дома кино, режиссер Виктор Мережко.

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Мережко отметил, что фильм, который заменит картину Алексея Учителя на открытии сезона, пока не выбран.

Дом кино отличается от остальных кинотеатров тем, что работает под руководством Союза кинематографистов России. До 2016 года попасть на показы можно было только по членскому билету организации или специальному приглашению.

«Матильда» выйдет в российский прокат 26 октября. Она посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре великомученика РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.