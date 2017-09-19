В Петербурге отменили показ «Матильды»

Показ фильма «Матильда» Алексея Учителя в рамках выставки «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом агентству РИА Новости во вторник, 19 сентября, сообщили в оргкомитете мероприятия.

«Фильм "Матильда" показан не будет», — заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что информация о посещении киносеанса министром культуры России Владимиром Мединским не соответствует действительности.

Причины отмены показа не раскрываются.

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Ранее во вторник представители «Кино Экспо» объявили, что глава Минкульта приедет на показ «Матильды». Организаторы уточнили, что лента будет демонстрироваться только участникам выставки.

13 сентября Мединский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа «Матильды». Он назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма остановить его прокат. Ранее в сентябре сообщалось, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды».

Картина Учителя посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Лента выйдет в российский прокат 26 октября.