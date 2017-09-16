СМИ узнали о поддержке Михалковым «Матильды» в Фонде кино

Режиссер Никита Михалков в составе попечительского совета Фонда кино голосовал за выделение бюджетных средств на фильм «Матильда» Алексея Учителя. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к совету.

«Странно, что Никита Сергеевич пытается переложить всю ответственность на фонд, так как он лично голосовал за проект "Матильда"», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее в субботу сообщалось, что Михалков возложил на Фонд кино ответственность за конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг «Матильды». По словам кинематографиста, организация и режиссер фильма должны были оценить риски создания ленты о человеке, причисленном к лику святых — Николае II.

Ранее в сентябре стало известно, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды». Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 23 октября.

В конце августа Михалков заявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. Режиссер раскритиковал организацию, назвав ее безответственной.

Фонд кино — российская госорганизация, осуществляющая финансовую поддержку отечественных кинопроизводителей.