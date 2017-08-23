Михалков уйдет из попечительского совета Фонда кино

Режиссер Никита Михалков объявил, что покинет попечительский совет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 августа.

Кинематографист раскритиковал организацию, назвав ее безответственной. «То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — подчеркнул Михалков.

Организация выделяла деньги на создание таких фильмов, как «Притяжение», «Супербобровы. Возвращение домой», «Грех», «Рок», «Взломать блогеров» и «Защитники».

Фонд кино — российская государственная организация, которая оказывает финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям. На посту председателя попечительского совета фонда — режиссер Станислав Говорухин.