Минкульт даст денег на «Грех» Кончаловского

Министерство культуры России приняло решение финансово поддержать проекты 58 режиссеров. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости в среду, 12 июля.

Государственные субсидии до 60 миллионов рублей получат, в частности, картины «Грех» Андрея Кончаловского, «Просто светят звезды» Анны Пармас, «Юморист» Михаила Идова, «Фея» Анны Меликян, «Дядя Саша» Александра Гордона, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, а также сиквел «Неадекватных людей» Романа Каримова.

Экспертный совет Минкульта рассматривал проекты игрового кино, детского кино и фильмы режиссеров-дебютантов.

23 июня Фонд кино принял решение оказать финансовую поддержку 16 российским фильмам, в том числе «Он Дракон 2», «Притяжение 2», «Супербобровы. Возвращение домой», «Союз Спасения» и «Мифы о Москве».