Мединский предрек превращение российского кино в артхаус без господдержки

Если не оказывать отечественному кинематографу господдержки, то Голливуд уничтожит его «асфальтовым катком» и превратит в артхаус, считает министр культуры России Владимир Мединский. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 19 мая.

По словам главы Минкульта, подобная участь постигла итальянское кино. Поддержка производства фильмов, отметил Мединский, является частью политики всех стран «от Китая, Кореи и Индии до Франции, Польши и России».

«У нас дикий, я бы сказал — пещерный рынок кинодистрибуции. Практически полное отсутствие государственной системы защиты», — посетовал министр. Он отметил, что инициативы Минкульта направлены на то, чтобы предотвратить поглощение Голливудом российского кинематографа.

Материалы по теме «Российскому кино нужны системные реформы» Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе о новых этапах продвижения русского кино

17 мая Мединский выступил в Госдуме, заявив, что на всю финансовую поддержку отечественного кино уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера. «Например, "Форсажа" — не помню, какой номер», — сказал он.

В марте стало известно, что министерство работает над законопроектом о защите национальных фильмов в сети, ужесточающим механизм блокировки пиратских сайтов. Российские интернет-компании раскритиковали инициативу.