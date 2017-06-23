Фонд кино профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов

Фонд кино принял решение, каким российским картинам будут выделены государственные средства. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте организации.

«Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку. Причем только шесть из них — безвозвратную», — говорится в сообщении..

На условиях полной возвратности средства выделят двум лентам: «Три богатыря и принцесса Египта» и «Он Дракон 2». Остальным, например фильму «Супербобровы. Возвращение домой», «Союз Спасения» и «Мифы о Москве», деньги предоставят по смешанной схеме.

Безвозвратную поддержку получат фильмы «Конек-Горбунок», «О чем говорят мужчины 3» и «Урфин Джюс».

Фонд кино также решил профинансировать такие проекты, как «Притяжение 2» Федора Бондарчука, «Тренер» Данилы Козловского и «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, а также шестую и седьмую части франшизы «Елки».

Ранее сообщалось, что Бондарчук снимет две киноленты, на создание которых продюсеры попросили у Фонда кино бюджетные средства. Вторым фильмом станут «Венские каникулы» по сценарию, написанному в 1970-х Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским.