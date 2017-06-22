Михалков попросил гарантий возврата российским фильмам пяти миллионов рублей

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков готов поддержать инициативу введения обязательных отчислений за прокатные удостоверения, но с определенными оговорками. Об этом он заявил на брифинге в четверг, 22 июня, передает ТАСС.

«Это хорошее дело, тем более, что задача в том, что эти пять миллионов рублей возвращаются. Если эти деньги вернутся — прекрасно, если не вернутся — это плохо», — сказал режиссер.

По его словам, необходимо гарантировать, что российским фильмам пошлина будет компенсирована.

«Мне кажется, что исходить нужно из того, какой механизм даст нам точную гарантию, что деньги вернутся», — отметил Михалков.

С идеей ввести обязательные отчисления в размере пяти миллионов рублей при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения выступило Министерство культуры России. Сбор планируется установить как для зарубежных, так и для отечественных кинолент, однако последним затраты должны быть возмещены Фондом кино.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал предложение безумным. «Количество иностранных фильмов у нас не уменьшится. Просто выпадут все качественные художественные фильмы. Останутся только голливудские блокбастеры», — подчеркнул он.