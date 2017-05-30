Разлогов назвал безумием идею собирать пять миллионов рублей за прокат фильмов

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов считает безумной идею Министерства культуры России собирать отчисления в размере пяти миллионов рублей при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения. Об этом критик рассказал Национальной службе новостей (НСН) во вторник, 30 мая.

«Количество иностранных фильмов у нас не уменьшится. Просто выпадут все качественные художественные фильмы. Останутся только голливудские блокбастеры. Лично я думаю, что это безумие. Но это не единственное безумие у нас, поэтому одним безумием больше, одним меньше», — отметил он.

«В свое время фильм "Титаник" спас российский прокат от гибели. Сейчас нам стало обидно, и мы решили российский прокат все-таки ликвидировать», — добавил Разлогов.

Ранее во вторник стало известно, что Минкульт разработает законопроект об обязательных отчислениях за прокат. Сбор планируется установить как для зарубежных, так и для отечественных кинолент.

По словам главы ведомства Владисира Мединского, одна из задач министерства — «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта».