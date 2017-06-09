Культура
 

В Минкульте пообещали найти оптимальное решение по поддержке российского кино

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В Министерстве культуры России заявили, что все инициативы, связанные с поддержкой и продвижением отечественного кинематографа, находятся на стадии обсуждения. Никаких решений еще не принято, сообщила «Ленте.ру» в пятницу, 9 июня, пресс-секретарь главы ведомства Владимира Мединского Ирина Казначеева.

«Министр четко дал понять, что все звучащие в СМИ суммы и проценты — это лишь предложения, которые еще не обрели никакого юридического статуса. То есть, "мифическая сумма в 5 миллионов", как и некий процент от сборов по примеру протекционизма в других странах — это лишь варианты поддержки, которые рассматриваются на консультациях вместе с лидерами отрасли», — объяснила она.

По словам Казначеевой, в ведомстве сейчас ищут оптимальное решение, которое сможет как помочь развитию российской киноиндустрии, так и «избавит наш рынок от киношлака». В пресс-службе Минкульта подчеркнули, что исключат риски и трудности, с которыми может столкнуться «качественное авторское зарубежное кино».

Ранее в пятницу Мединский дал интервью телеканалу «Россия 24», где подробно объяснил позицию ведомства относительно мер поддержки российского кинематографа.

Среди обсуждаемых предложений министерства — ограничение числа сеансов, отданных кинотеатрами под одну кинокартину, налог на вход на кинорынок, взимаемый с компаний и прокатчиков, а также дополнительные сборы с иностранных фильмов.

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