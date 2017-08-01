Учителю дадут бюджетных денег на фильм про сбившего Цоя водителя

Попечительский совет Фонда кино утвердил проекты кинокомпаний, которые не входят в число лидеров и получат государственное финансирование в 2017 году. Полный список приводится на сайте ведомства во вторник, 1 августа.

Всего поддержку окажут 35 фильмам. «В списке поддержанных — 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров, четыре военные драмы», — говорится в сообщении фонда.

Субсидии из бюджета будут выделены картинам таких киностудий, как «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского, «Рок» Алексея Учителя и «Мастерская Павла Лунгина».

Безвозвратное финансирование получат ленты «Братство», «Снежная королева 4», «Путешествие в Индию» и «Телефоны». На условиях стопроцентной возвратности деньги дадут проектам «Волки и овцы 2» и «Созвездие Марии». Остальным, в частности фильму «Цой» Учителя, средства выделят на частично безвозвратной основе.

Ранее Фонд кино обнародовал список проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. Организация решила профинансировать такие проекты, как «Притяжение 2» Федора Бондарчука, «Тренер» Данилы Козловского и «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, а также шестую и седьмую части франшизы «Елки».