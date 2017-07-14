«Союзмультфильм» возглавил сценарист «Фиксиков»

Сценарист и продюсер мультсериала «Фиксики» Борис Машковцев утвержден на пост директора студии «Союзмультфильм». Он прошел все этапы конкурса на должность, который проводило Министерство культуры России, пишет «Интерфакс» в пятницу, 14 июля.

Как сообщили в «Союзмультфильме», приоритетной задачей для Машковцева является, в частности, «формирование портфеля проектов авторского, короткометражного, сериального и полнометражного анимационного кино», а также развитие совместного производства с зарубежными компаниями.

Машковцев с апреля 2017-го работал исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма», с начала года входит в состав правления студии.

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Отмечается также, что на студию в качестве креативного продюсера вернулся Михаил Алдашин, до октября 2016-го находившемся на посту художественного руководителя компании.

«Союзмультфильм» — крупнейшая советская и российская государственная студия анимационных фильмов. Она была создана в Москве в 1936 году. В ее фонде такие мультипликационные ленты, как «Каникулы Бонифация», «Ежик в тумане», «Жил-был пес» и «Тайна третьей планеты».