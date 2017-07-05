Фонд кино потребовал 51 миллион рублей у продюсеров «Защитников»

Фонд кино подал в суд на компанию Enjoy Movies и требует у продюсеров 50,8 миллиона рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» в среду, 5 июля.

Как заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, претензии касаются бюджетных средств, выделенных на создание супергеройского боевика «Защитники». Отмечается, что деньги компания получила на условиях полного возврата через несколько месяцев после выхода фильма.

Лента появилась на экранах в феврале. «Защитники» не окупились в прокате, собрав 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов.

Как сообщал портал «Кинопоиск» 3 июля, представители Enjoy Movies уведомили, что планируют обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании компании банкротом.

Фирма Enjoy Movies была основана в 2010 году продюсерами Георгием Малковым и Гевондом Андреасяном, а также режиссером Сариком Андреасяном, автором «Защитников».