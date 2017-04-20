Автор «Защитников» возжелал для проекта «мощных» художников задаром

Режиссер провалившегося в прокате блокбастера «Защитники» Сарик Андреасян ищет для сотрудничества художников мирового уровня. Об этом кинематографист написал в Facebook.

Одним из условий является готовность работать безвозмездно. «За подготовку платить не могу либо буду платить очень мало», — говорится в публикации.

Отмечается, что «мощные» художники Андреасяну нужны для работы над проектом, который будет представлен «большим студийным продюсерам в Америке».

«Удивить продюсеров таких мощных фильмов будет сложно, но если у нас получится, то есть шанс, что мы больше не будем около большого кино, а будем внутри», — объяснил режиссер.

Судя по геолокации в посте, кинематографист находится в Калифорнии.

Сарик Андреасян — российско-армянский режиссер, автор таких картин, как «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!» и «ЛОпуХИ: эпизод первый». Его последняя на данный момент лента «Защитники» не окупилась, собрав в прокате 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов. На портале «КиноПоиск» фильм получил три балла из десяти.



