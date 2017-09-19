Культура
 

Мединский приедет на показ «Матильды» в Петербург

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Владимир Мединский
Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский, вероятно, приедет на показ фильма «Матильда» в рамках выставки «Кино Экспо». Об этом агентству РИА Новости сообщили в оргкомитете мероприятия.

Организаторы уточнили, что показ предназначен лишь для участников выставки, журналистов на фильм не допустят.

13 сентября Мединский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить порядок во время показа скандального фильма. Он напомнил, что в адрес кинотеатров и авторов фильма участились угрозы, которые способны привести к противоправным действиям.

В тот же день Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма запретить его показ в кинотеатрах. Он отметил, что не понимает, чем руководствуется депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая против фильма. По его мнению, в работе Учителя нет ничего, что оскорбило бы память императора Николая II или историю русской монархии.

15 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ожидает премьеры разрекламированного фильма режиссера Алексея Учителя. Он пообещал посмотреть «Матильду» сразу после премьеры.

Ранее в сентябре стало известно, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды».

Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. «Матильда» выходит в российский прокат 26 октября.

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